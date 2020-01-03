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Новинка Huawei неожиданно получила сервисы Google

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Новый аппарат Huawei получил сервисы Google / Иллюстративное фото

В самом начале 2020 года компания Huawei выпустила смартфон Huawei Y6s, который, как видно из названия, относится к бюджетной категории устройств. Все уже привыкли, что новые смартфоны Huawei будут выходить без сервисов Google, однако они есть в Huawei Y6s.

Судя по всему, производитель снова перевыпускает под другим названием уже существующую на рынке модель. Подобный шаг позволяет Huawei продолжать использовать приложения и сервисы американской компании.

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Особенности смартфона

Смартфон оснащен однокристальной системой MediaTek Helio P35, дисплеем диагональю 6,09 дюйма, разрешением HD+ с соотношением сторон 19,5:9. Аппарат получил 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также поддержку карт памяти microSD.

Фотовозможности

13-мегапиксельная основная камера характеризуется диафрагмой F/1,8. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. В оснащение входят дактилоскопический датчик на задней панели, модем 4G, Bluetooth 4.2, разъемы 3,5 мм для подключения наушников и microUSB.

Емкость аккумулятора составляет 3020 мА/ч, цена – 165 долларов.

Сервисы Huawei

Недавно компания анонсировала тестирование собственных сервисов, которые должны полноценно заменить сервисы Google. По аналогии с Google Mobile Services альтернативный пакет аналогичных программ Huawei получил название Huawei Mobile Services (HMS). Компания уже приступила к его публичному бета-тестированию в Китае.

Дата запуска

Появление HMS в готовых устройствах логично ожидать уже в следующем году, а первыми смартфонами с полноценными финальными HMS могут стать Huawei P40 и P40 Pro.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Huawei Смартфоны
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