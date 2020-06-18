В конце мая компания Microsoft выпустила крупнейшее в 2020 году обновление для операционной системы Windows 10. Сейчас в сети появилась информация о следующем масштабном апдейте, который запланирован на весну 2021 года.

Как передает WCCF, новая сборка Windows 10 – Windows 10 Dev Preview 20150 – уже появилась на канале Microsoft для разработчиков Dev channel.

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Эксперты утверждают, что здесь кроется следующее большое функциональное обновление Windows 10, которое выйдет весной 2021 года.

Что известно

Подробностей, конечно, немного, но известно, что в 2021 году разработчики сделают акцент на подсистеме Linux для Windows (Windows Linux subsystem, WSL). В частности, будет реализовано ускорение вычислений с помощью GPU, возможность установки WSL.

Также производитель должен обновить базовую карту TomTom для Bing Maps, в общем, пользователей ждет более 20 важных изменений и обновлений.

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Обновление 2020

Надеемся, обновление в следующем году будет более успешным, чем в этом году. Ведь вместе с новым функционалом апдейт принес и немало проблем. Пользователи уже называют это обновление одним из самым проблематичным.

Большинство проблем и багов в Microsoft признают и обещают исправить ситуацию с ближайшими патчами.