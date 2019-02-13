Новое фото с поверхности Марса показывает геологические особенности планеты

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Планета Марс
Планета Марс

Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter прислала на Землю новый снимок с поверхности Марса. На фото видны осадочные отложения и песчаные дюны.

Фото обнародовано на сайте NASA. Как утверждают ученые, этот снимок показывает геологическую историю Красной планеты.

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Фото сделано с помощью камеры HiRISE. На изображении можно увидеть светлые участки – это осадочные отложения. А вот недавние геологические особенности – это темные песчаные дюны, которые тоже видны на снимке.

Нове фото з Марсу

Новое фото с Марса

Что известно про Марс? Это четвертая планета Солнечной системы по расстоянию от Солнца. Марс еще называют "красной планетой" из-за красноватого цвета поверхности. На Марсе есть метеоритные кратеры, как на Луне, вулканы, долины и пустыни, как на Земле.

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Теги: Марс Техно Космос
Источник: 24 Канал
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