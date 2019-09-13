Новое приложение Microsoft позволит совершать звонки без смартфона

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Новое приложение Microsoft позволит совершать звонки без смартфона
Новое приложение Microsoft позволит совершать звонки без смартфона / unsplash

Приложение Microsoft Your Phone позволяет объединить Android-смартфон и ПК под управлением Windows 10 в единую экосистему. Обновленная версия сервиса получила необычную функцию, которая позволяет осуществлять звонки с десктопа.

Инсайдер под псевдонимом Ajith поделился скриншотами новой версии приложения в Twitter.

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Детали о новой функции. Судя по опубликованным изображениям, в Windows-версии My Phone появится новая вкладка "Звонки". С компьютера можно вести поиск по контактам, звонить и принимать звонки – для этого необходимо дать соответствующее разрешение приложениям для Android.

Что известно о My Phone?
Приложение позволяет отслеживать на экране ПК сообщения и текстовые сообщения, приходящие на смартфон. Функциональность программы доступна пользователям Windows 10, версия ОС гаджета должна быть не ниже Android 7.0.

О возможности делать звонки с компьютера с помощью My Phone сообщалось и ранее, но снимки нового интерфейса появились в сети только сейчас.

Дата релиза новой функции. Версия приложения с новой функцией находится в стадии инсайдерского бета-тестирования, дата релиза апдейта будет объявлена позже.

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Теги: Microsoft Windows 10 Android Смартфоны Приложения Новости Техно Техно Интернет
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