Новое приложение может копировать физические объекты и вставлять их в Photoshop

Французский разработчик Сирил Диане представил оригинальный проект приложения, что может копировать физические объекты. Далее эти объекты можно переместить на другое устройство в в цифровом формате.

Діане уже выложил код своей разработки на GitHub. Поэтому все желающие могут им воспользоваться и самостоятельно отредактировать этот код.

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Как работает приложение

Работа приложения основана на технологии дополненной реальности (AR). Программа копирует физический объект с помощью камеры.

Как видно на видео, что опубликовал разработчик, камера смартфона фиксирует предмет, сохраняет их отделено от фона изображения на экране, а затем передает его на программу Photoshop на ноутбуке.

Как пояснил разработчик, для достижения такого эффекта его программа состоит из нескольких частей. Одна с помощью машинного обучения отделяет захваченный камерой объект от его фона, другая – фиксирует момент, когда камера смартфона приведена на экран ноутбука. На копирование объекта программа тратит 2,5 секунды, а на вставке – 4 секунды. При этом Диане планирует ускорить этот процесс.

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