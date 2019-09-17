Нововведения от Viber: в мессенджере можно создавать собственные стикеры – как это сделать
Один из самых популярных мессенджеров в Украине Viber запустил новую интересную функцию – "Создать стикер". Теперь его пользователи могут придумывать и добавлять собственные персонализированные стикерпаки.
Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе Viber в Украине.
Пользователи могут создавать и пересылать стикеры практически с любым изображением – в чате появятся лица друзей, милые щеночки или, например, будущее важное событие.
Как создать стикер в Viber:
- Откройте редактор во вкладке "Магазин стикеров";
- Войдите в меню стикеров в любом чате;
- Или же сделайте фотографию через приложение для ее мгновенного редактирования.
Один пак может включать до 24 отдельных изображений.
В Viber можно создавать собственные стикеры
Также пользователь может изменять форму стикеров: изменять расположение фото, возвращать его, приближать ту или иную деталь, заменить фон и тому подобное.
Кроме того, доступна функция для изменения дизайн стикера: после того, как вы выбрали форму "наклейки" можно дополнить ее надписями, емодзи или другими стикерами.
Функция создания стикеров в Viber уже доступна в приложении для Android в магазине Google Play и вскоре появится на iOS и для десктопной версии.
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