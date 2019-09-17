Нововведения от Viber: в мессенджере можно создавать собственные стикеры – как это сделать

Один из самых популярных мессенджеров в Украине Viber запустил новую интересную функцию – "Создать стикер". Теперь его пользователи могут придумывать и добавлять собственные персонализированные стикерпаки.

Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе Viber в Украине.

Пользователи могут создавать и пересылать стикеры практически с любым изображением – в чате появятся лица друзей, милые щеночки или, например, будущее важное событие.

Как создать стикер в Viber:

Откройте редактор во вкладке "Магазин стикеров"; Войдите в меню стикеров в любом чате; Или же сделайте фотографию через приложение для ее мгновенного редактирования.

Один пак может включать до 24 отдельных изображений.



В Viber можно создавать собственные стикеры

Также пользователь может изменять форму стикеров: изменять расположение фото, возвращать его, приближать ту или иную деталь, заменить фон и тому подобное.

Кроме того, доступна функция для изменения дизайн стикера: после того, как вы выбрали форму "наклейки" можно дополнить ее надписями, емодзи или другими стикерами.

Функция создания стикеров в Viber уже доступна в приложении для Android в магазине Google Play и вскоре появится на iOS и для десктопной версии.

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