Новые наушники Apple будут сами решать, где у пользователя левое ухо, а где правое

Судя по слухам, компания Apple готовит к выходу накладные наушники AirPods Studio. Известно, что кроме шумоизоляции они автоматически определят правую и левую стороны и поставят музыку на паузу при изменении положения устройства.

Как предполагает сайт 9to5Mac, если владелец AirPods Studio повесил наушники на шею, воспроизведение будет приостановлено так же, как если бы он снял их совсем.

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Особенности AirPods Studio

Одной из ключевых функций обычных наушников-вкладышей AirPods было распознавание положения – специальные сенсоры отмечают, когда наушник не в ухе, чтобы приостановить воспроизведение.

То же самое будет и в AirPods Studio, но с изменениями, связанными с другой конструкцией: Apple разрабатывает сенсоры, подсказывает, расположены наушники на голове или на шее.

Другой новый сенсор позволит пользователю не задумываться о том, как правильно надевать наушники – устройство автоматически определит правую и левую стороны и настроит звуковые каналы соответствующим образом.

Как и у AirPods Pro, у Studio будет функция активного шумоподавления, которую можно, при желании, отключить.

К слову, в конце года Apple получила патент на наушники, которые сделают удаленные аудиоконференции более реалистичными. Благодаря интеллектуальной системе они відслідкують расположение человека и построят вокруг него "виртуальную комнату", в разных местах которой разместятся собеседники.

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Цена

Apple предполагает, что основными пользователями AirPods Studio будут профессионалы в области звука. Говорят, что они будут выпускаться в двух вариантах: кожа для эстетов и более легкие материалы для любителей фитнеса. По слухам, цена составит 349 долларов.

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