Новые iPad Air и iPad mini: Apple неожиданно выпустила обновленные iPad

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Apple выпустила новые iPad Air и iPad mini - цена, характеристики
Нові iPad Air и iPad mini

До официальной презентации Apple осталась еще неделю, а купертоновцы внезапно обновили бюджетную линейку iPad. На официальном интернет-магазине появились новые новые iPad Air и iPad mini.

iPad Air

Новинка получила 10,5-дюймовый дисплей разрешением 2224х1668 пикселей и корректировкой температуры картинки True Tone. Планшет имеет сканер отпечатков пальцев и поддерживает Apple Pencil первого поколения. Также он оснащен клавиатурой Smart Keyboard.

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Сердцем iPad Air является новый фирменный процессор Apple A12 (как в iPhone Xs Max и Xr).

Основная камера имеет разрешение 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 7 Мп.

Нові iPad Air та iPad mini
Новые iPad Air и iPad mini

Цена iPad Air:

  1. Модификация с 64 ГБ встроенного хранилища оценена в 499 долларов (13 400 гривен)
  2. Версия с 256 ГБ встроенного хранилища стоит 649 долларов (17 500 гривен)
  3. При этом за iPad Air с Cellular (с возможностью подключения к сотовым сетям) с 64 ГБ тоже надо заплатить 649 долларов (17 500 гривен)
  4. Модель с Cellular и 256 ГБ стоит 779 долларов (21 500 гривен).

iPad mini

Этот планшет сохранил такую же диагональ, как у предшественника, – 7,9 дюйма. Теперь он получил также True Tone. Как и напарник, он работает на процессоре Apple A12 и имеет поддержку Apple Pencil первого поколения.

iPad mini
iPad mini сохранил диагональ 7,9 дюйма

Цена iPad mini:

  1. Модификация с 64 ГБ памяти стоит 399 долларов (10 800 гривен)
  2. Модель с 256 ГБ оценена в 549 долларов (14 800 гривен)
  3. iPad mini с 64 ГБ и Cellular тоже стоит 529 долларов (14 800 гривен)
  4. А модель с Cellular и 256 ГБ оценена в 679 долларов (18 300 гривен).

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Теги: Техно Новости Техно Apple iPad Гаджеты
Источник: 24 Канал
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