Новые Apple AirPods: первые отзывы пользователей

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Новые Apple AirPods: первые отзывы пользователей
Новые Apple AirPods: первые отзывы пользователей / MacRumors

Неделю назад, 20 марта, компания Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods, которые сохранили оригинальный дизайн, но получили новую аппаратную "начинку" и функции.

Первые покупатели начали получать заказанные наушники еще вчера, а сегодня они появились в розничных магазинах. В Twitter уже начали публиковать отзывы первых пользователей новых Apple AirPods. Об этом сообщает MacRumors.

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Качество звука на Air Pods второго поколения намного лучше, чем у первого поколения. Послушав что-то из Daft Punk, сразу почувствуешь разницу. Я не ожидал такого скачка качества звука.
– поделился впечатлениями юзер.

Потом этот же пользователь еще раз подтверждает, что он действительно ощущает большую разницу между звучанием первого и второго поколения Apple AirPods. Хотя в сети достаточно много отзывов пользователей, которые разницы не ощутили.

Видеообзор новых Air Pods 2:

Кто-то пишет, что использует новые AirPods в тренажерном зале и не замечает разницы. Другие пользователи подтверждают, что голос Siri и при звонках по FaceTime стал чище.

Новые AirPods действительно быстрее переключаются между устройствами, к которым они подключены. Время переключения с iPhone на iPad Pro уменьшилось с 8-ми до 4-х секунд.

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Теги: Новости Техно Apple Техно Гаджеты
Источник: Техно 24
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