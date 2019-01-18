Новые детали о iPhone XI: смартфон получит существенные изменения камеры и "начинки"

Будущие iPhone XI, которые предположительно могут получить такое название, получат ряд изменений, однако сохранят дизайн смартфонов, которые представили в 2018 году. Известно, что устройства могут получить уменьшенный "хохолок" и изменения фронтальной и основной камеры.

Об этом сообщает SlashGear.

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Недавно инсайдеры CompareRaja и @OnLeaks поделились рендерами на основе информации, просочившейся о iPhone 2019, который предположительно будет называться iPhone XI. Эти трехмерные изображения уже показали существенные изменения на задней панели смартфона, но внутренние могут оказаться еще большими. Теперь же в сети появились некоторые дополнительные подробности относительно новинок.

iPhone XI получит улучшенную фронтальную и основную камеры

Apple традиционно была консервативной, когда заходила речь о фронтальной камере, но в iPhone XI она подвергнется существенным улучшениям. Несмотря на заметное уменьшение экранного выреза, будущий iPhone вероятно будет иметь лицевой сенсор в 10 мегапикселей. К тому же Apple якобы обновит систему TrueDepth, чтобы лучше захватывать невидимые человеческим глазом световые волны.

Внутри новые смартфоны Apple получат большую и прямоугольную батарею в противовес L-образной, которая применялась в последних моделях. Это позволит обеспечить расширение емкости аккумулятора за счет изменения внутренней компоновки iPhone. По-прежнему ходят слухи о замене порта Lightning на USB-C.

iPhone XI получит более емкую батарею

Возможно, из-за внутренней перекомпоновки основная камера переместится в центр устройства. По словам источника, она будет тройной и получит сенсоры на 10 Мп, 14 Мп и еще один датчик, разрешение которого не сообщается.

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Круговая светодиодная вспышка также будет в середине, в окружении двух датчиков. Это может быть самым большим изменением, которое Apple внесла в дизайн тыльной камеры, и, надо признать, это выглядит куда лучше, чем утечка "квадратного массива".



Предыдущий рендер iPhone XI

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