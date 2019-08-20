Новые фишки Apple Watch 5: мониторинг шума, сна и менструального цикла у женщин

Уже в сентябре компания Apple представит новое поколение своих умных часов Apple Watch 5. Новый девайс должен получить новые функции мониторинга работы организма.

Как пишет издание Сnet, новая модель получит интегрированное приложение для отслеживания сна пользователей. В Apple Watch 4 эту функцию можно настроить только с помощью сторонних приложений.

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Кроме того, новинка получит более мощный и более энергоэффективный процессор, который будет потреблять меньше энергии в ночном режиме.

Кроме того, инженеры намерены улучшить продолжительность работы гаджета. По слухам, компания может отказаться от технологии дисплея OLED ради более экономного MicroLED.

Интересные фишки. Кроме того, новинка получит Cycle для отслеживания менструального цикла у женщин. Также часы будут оснащены приложением Noise для отслеживания уровня шума.

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