Новые iPhone лишатся физических портов зарядки: инсайдер

Первым мобильным устройством Apple с портом USB Type-C стал iPad Pro. С тех пор пользователи не раз задавались вопросом, как скоро компания перейдет на универсальный интерфейс для смартфонов в соответствии с требованиями Европарламента. Но, по данным инсайдеров, компания и в этот раз выберет собственный путь "эволюции" фирменных гаджетов.

Сетевой информатор Джон Проссер, специализирующийся на продукции Apple, заявил в своем твиттере, что компания не рассматривает вариант выпуска смартфона с USB Type-C.

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Скорее всего Apple предпочтет полностью беспроводное решение вместо аппаратных разъемов.

I feel like I shouldn’t have to say this, but no — there’s absolutely not USB-C in iPhone 12.



Apple will go portless before they go USB-C. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

Подобную гипотезу ранее выдвинул и авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо, подчеркнув, что в 2021 году Apple вполне может представить iPhone, у которого вообще нет портов для кабелей.

В свое время корпорация одной из первых отказалась от использования CD-приводов в настольных компьютерах, убрала классический аудиоразъем со смартфонов, и отказалась от USB Type-A в ноутбуках. В связи с этим инсайдеры не исключают сценарий, при котором американская компания первой выпустит смартфон без единого порта.

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