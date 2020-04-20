Новые iPhone лишатся физических портов зарядки: инсайдер
Первым мобильным устройством Apple с портом USB Type-C стал iPad Pro. С тех пор пользователи не раз задавались вопросом, как скоро компания перейдет на универсальный интерфейс для смартфонов в соответствии с требованиями Европарламента. Но, по данным инсайдеров, компания и в этот раз выберет собственный путь "эволюции" фирменных гаджетов.
Сетевой информатор Джон Проссер, специализирующийся на продукции Apple, заявил в своем твиттере, что компания не рассматривает вариант выпуска смартфона с USB Type-C.
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Как будут заряжаться новые iPhone
Скорее всего Apple предпочтет полностью беспроводное решение вместо аппаратных разъемов.
Подобную гипотезу ранее выдвинул и авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо, подчеркнув, что в 2021 году Apple вполне может представить iPhone, у которого вообще нет портов для кабелей.
В свое время корпорация одной из первых отказалась от использования CD-приводов в настольных компьютерах, убрала классический аудиоразъем со смартфонов, и отказалась от USB Type-A в ноутбуках. В связи с этим инсайдеры не исключают сценарий, при котором американская компания первой выпустит смартфон без единого порта.
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