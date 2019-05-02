Новые iPhone получат инновационные средства защиты

Компания Apple получила несколько патентов от управления США по патентам и торговым маркам (USPTO). В частности, купертиновцы зарегистрировали несколько вариантов биометрической идентификации для мобильных устройств.

Что известно о разработке? Как сообщает USPTO, речь идет о новой системе сканирования отпечатков пальцев. Как можно видеть на изображениях, использовать ее "яблочная" империя намерена в смартфонах iPhone вместо привычного сенсора Touch ID.

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Предложенное решение предусматривает применение специальных электроакустических преобразователей, которые заставляют особым образом вибрировать фронтальную панель аппарата. За счет этого практически вся лицевая поверхность смартфона сможет выполнять функции дактилоскопического сканера.



В новых iPhone сканер отпечатков будет занимать весь дисплей

Таким образом, Apple получит возможность оснащать новые модели iPhone полностью безрамочным дисплеем – оставлять под экраном место для традиционного датчика Touch ID уже не будет необходимости.

Когда появятся первые iPhone с таким сканером? Заявки на патент были поданы «яблочной» империей еще в сентябре 2016 года, а зарегистрирована разработка 30 апреля нынешнего года. О том, когда Apple планирует задействовать новую технологию в коммерческих аппаратах, пока ничего не сообщается.

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