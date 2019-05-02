Новые iPhone получат инновационные средства защиты

21 Читати новину українською
Новые iPhone получат инновационные средства защиты
Новые iPhone получат инновационные средства защиты / Unsplash

Компания Apple получила несколько патентов от управления США по патентам и торговым маркам (USPTO). В частности, купертиновцы зарегистрировали несколько вариантов биометрической идентификации для мобильных устройств.

Что известно о разработке? Как сообщает USPTO, речь идет о новой системе сканирования отпечатков пальцев. Как можно видеть на изображениях, использовать ее "яблочная" империя намерена в смартфонах iPhone вместо привычного сенсора Touch ID.

Читайте также: "Бюджетный" iPhone Xr 2 получит ключевые особенности топовых смартфонов Apple

Предложенное решение предусматривает применение специальных электроакустических преобразователей, которые заставляют особым образом вибрировать фронтальную панель аппарата. За счет этого практически вся лицевая поверхность смартфона сможет выполнять функции дактилоскопического сканера.

В нових iPhone сканер відбитків займатиме весь дисплей
В новых iPhone сканер отпечатков будет занимать весь дисплей

Таким образом, Apple получит возможность оснащать новые модели iPhone полностью безрамочным дисплеем – оставлять под экраном место для традиционного датчика Touch ID уже не будет необходимости.

Когда появятся первые iPhone с таким сканером? Заявки на патент были поданы «яблочной» империей еще в сентябре 2016 года, а зарегистрирована разработка 30 апреля нынешнего года. О том, когда Apple планирует задействовать новую технологию в коммерческих аппаратах, пока ничего не сообщается.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
"Игра престолов": в котором часу смотреть четвертую серию 8 сезона в Украине
сегодня
129782
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Разработки iPhone Apple
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1 мая 08:03 В Украине заработал перенос номера: как это сделать
991
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 апреля 16:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 6098
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
29 апреля 22:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 1846
Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
29 апреля 14:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
5596
Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
28 апреля 21:32 Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
Ірина Полицька 338
Новости
Больше новостей
Залиште відгук