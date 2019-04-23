Новые iPhone ждут приятные изменения: смартфон станет еще безопаснее

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Новые iPhone получат ультразвуковой сканер отпечатков пальцев
Новые iPhone получат ультразвуковой сканер отпечатков пальцев / Unsplash

Многие производители Android-смартфонов уже встроили в свои устройства новые сканеры отпечатков пальцев и начали размещать их под дисплеем. Однако компания Apple все еще работает над подобным решением для новых iPhone.

Как сообщает Gizmochina, Apple объединила усилия, направленные на разработку подэкранного сканера отпечатков пальцев, с Qualcomm.

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Над чем работают компании? Будущее устройство напоминает ультразвуковой датчик, примененный в смартфонах Samsung Galaxy S10. Инженеры компании продолжают интенсивную работу над изделием, чтобы новый сканер отпечатков пальцев мог появиться в будущих iPhone.

Преимущества ультразвуковых сканеров. Стоит сказать о том, что ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев считаются более быстрыми, безопасными и точными, по сравнению с оптическими аналогами. Они способны функционировать в условиях повышенной влажности, имеют максимальный коэффициент отклонения в пределах 1% и могут разблокировать устройство всего за 250 миллисекунд.

Особенности ультразвукового сканера отпечатков пальцев – смотрите видео

Недостатки ультразвуковых сканеров. Несмотря на такие впечатляющие характеристики, известны случаи, когда обмануть сканер отпечатков пальцев удавалось с помощью модели пальца, созданной на 3D-принтере.

Вероятно, Qualcomm постарается избавиться от многих недостатков системы, прежде чем дактилоскопический сканер начнет устанавливаться в iPhone.

Когда такой сканер появится в iPhone? Учитывая, что компании лишь недавно заключили новое партнерское соглашение и прекратили вести судебные разбирательства, вряд ли стоит ожидать появления экранного сканера отпечатков пальцев в iPhone, которые будут представлены в этом году.

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Теги: Qualcomm iPhone Apple Новости Техно Техно Смартфоны
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