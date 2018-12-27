Новые изображения смартфона Nokia 9 PureView "засветились" в сети

В сети появились новые рендеры смартфона Nokia 9 PureView, подтверждающие дизайн флагманского камерофона. На опубликованных изображениях видно экран с вырезом, который на предыдущих фото не было видно.

Об этом сообщает 4PDA.

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Также в интернете засветился и новый постер с изображением задней крышки аппарата. Надпись на нем сообщает, что фотомодуль PureView был разработан совместно с компанией Light, которая создает уникальные камеры.



Новый рендер смартфона Nokia 9 PureView

Интернет-ресурс iGeekPhone сообщил, что основная камера будущей новинки получит основной сенсор на 24 Мп, два на 20 Мп и еще два по 12 мегапикселей. Фронтальный модуль будет представлен 12-мегапиксельным датчиком.



Образцы чехлов для смартфона Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView оснастят процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, внутренним накопителем емкостью от 128 до 256 ГБ, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и системой распознавания лица. Стоить смартфон будет около 885 долларов (приблизительно).



Nokia 9 PureView получит "челку"

Еще одним подтверждением дизайна задней панели Nokia 9 PureView и формы камеры стали новые чехлы, изображения которых появились в сети.

Изделия красного, бежевого, синего и черного цветов обработаны под кожу. На фото видны отверстия под микрофон и динамик на нижнем торце корпуса. Левая грань аппарата лишена элементов управления. Регулятор громкости и кнопка питания разместились на правой кромке смартфона.

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