Новые микросхемы Samsung увеличат автономность беспроводных наушников

Компания Samsung Electronics объявила о массовом выпуске интегральных микросхем управления питанием (PMIC). По заявлению производителя микросхемы разработаны специально для использования в беспроводных наушниках и способны значительно продлить время их автономной работы.

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Особенности новых микросхем

Микросхемы представлены двумя составляющими, отмечают в Samsung, а именно:

MUB01 содержится внутри самих наушников Galaxy Buds+. Она объединяет в себе пять отдельных компонентов в одну плату. Такое решение позволит уменьшить размер вкладышей, оставив больше пространства для батареи – это, в свою очередь, увеличит автономность гаджета.

содержится внутри самих наушников Galaxy Buds+. Она объединяет в себе пять отдельных компонентов в одну плату. Такое решение позволит уменьшить размер вкладышей, оставив больше пространства для батареи – это, в свою очередь, увеличит автономность гаджета. MUA01 расположена в корпусе для зарядки и также создана путем интеграции 10 компонентов в один чип. PMIC содержит микроконтроллерный блок (MCU) и встроенную флеш-память (eFlash), что дает возможность смены прошивки для корректной работы сторонних приложений. Кроме того, MUA01 поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку.

Первые в отрасли комплексные решения по управлению питанием от Samsung, оптимизированные для устройств TWS, позволят производителям создавать новые приложения с большей гибкостью,

– отметил старший вицепрезидент по маркетингу Samsung Electronics Дон-Хо Шин.

Благодаря поддержке связи по линии электропередачи PLC новые микросхемы могут связываться между собой через контакты для зарядки. Это позволяет зарядному кейсу и наушникам обмениваться важной информацией, такой как уровень емкости батареи и сведения о том, вставлены ли наушники в чехол.

Производство новых микросхем

Чипы MUA01 и MUB01 уже поступили в массовое производство, список моделей аксессуаров на их базе, кроме Galaxy Buds +, станет известен позже.

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