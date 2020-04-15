Новые смарт-часы Apple Watch 6 будут заботиться о психическом здоровье пользователя

Фирменные умные часы от Apple имеют множество функций, заботящихся о физическом здоровье пользователя. И в новом поколении Apple Watch 6 производитель должен добавить функцию, которая будет мониторить и психическое здоровье своего владельца.

Как пишет ресурс phonearena.com Apple Watch 6 смогут предупреждать пользователей про панические атаки и другие приступы, связанные с психическим состоянием.

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Как будет работать функция

Новая услуга будет работать на базе искусственного интеллекта, а также здесь будет задействован пульсоксиметр, который используется для неинвазивного измерения уровня насыщенности кислородом капиллярной крови. Этот датчик тоже должен дебютировать в новых умных часах Apple Watch Series 6.

Поэтому, когда пользователь будет находиться в стрессовом состоянии или беспокойстве, его умные часы это зафиксируют и предупредят владельца.

Также инженеры ожидают, что часы смогут предложить помощь пользователю, например, сделать дыхательные упражнения, или просто остановиться, если он находится за рулем.

Чтобы повысить точность работы функции, пользователи смогут вручную вводить свои симптомы. Это позволит Apple Watch лучше прогнозировать такие приступы.

Когда увидим

Вероятнее всего, Apple Watch 6 представят осенью вместе с новым поколением iPhone. Ранее презентация была запланирована на сентябрь. Но из-за пандемии коронавируса мероприятие могут перенести, или же провести его в онлайн-режиме.

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