Новые смарт-часы Galaxy Watch Active: что умеют и сколько будут стоить в Украине

Компания Samsung представила новые смарт-часы Galaxy Watch Active. Среди важных преимуществ можно выделить функцию измерения артериального давления.

Новинка получила стильный дизайн и тонкий корпус. Его вес составляет всего 25 г. Он имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, то есть с ним можно смело плавать. Экран покрыт защитой Corning Gorilla Glass 3. Также пользователи могут использовать разноцветные ремешки.

Читайте также: Xiaomi выпустила смарт-часы за 100 долларов

Часы оснащены процессором Exynos 9110 с тактовой частотой 1.15 ГГц. Емкость батареи составляет 230 мАч. Galaxy Watch Active поддерживает беспроводную зарядку.

Galaxy Watch Active доступен для предварительного заказа

Что умеет Galaxy Watch Active

Новинка может контролировать нагрузку во время тренировок (бег, велосипедная прогулка, гребля, тренировки на эллипсе и еще 39 видов упражнений). Также он мониторит качество сна, уровень стресса и общее состояние здоровья.

Функция измерения давления будет доступна не везде – только на территории Германии, США, Канады, Австралии и Сингапура.

ї

Доступны 4 цвета

Цена

На украинском рынке новинка поступит в продажу 8 марта. Его можно будет приобрести в четырех цветах: черном, зеленом, серебристом и золотом. Сейчас доступен предварительный заказ – цены стартуют от 6999 гривен.

Смарт-часы Galaxy Watch Active

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно