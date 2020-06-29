Авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо, который специализируется на продукции Apple, опубликовал очередной отчет, посвященный линейке фирменных планшетов компании. Инсайдер назвал не только особенности двух новых моделей популярной серии, но и дату их появления в продаже.

По данным инсайдера, во второй половине 2020 года компания выпустит 10,8-дюймовую версию iPad – линейка, в которой дебютирует гаджет (базовая или Air), не уточняется, рассказывает gizmochina.

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Еще одной новинкой компании станет шестая ревизия компактного iPad mini. Аналитик прогнозирует, что диагональ экрана устройства будет увеличена с 7,9 до 8,5 дюйма, а перечень его характеристик будет включать новый производительный процессор. Анонс планшета ожидается не ранее 2021 года.

Согласно отчету Мин Чи-Куо, оба устройства будут комплектоваться блоком питания с максимальной мощностью зарядки в 20 Вт. Именно эта модель аксессуара должна войти в комплект iPhone 12 Pro и 12 Pro Max – младшие же версии смартфонов, по слухам, лишатся как наушников, так и блоков питания в комплекте.

iPadOS 14

22 июня компания Apple показала обновленную операционку для своих планшетов. Главными нововведениями стали виджеты, которые теперь обновляются в режиме реального времени и постоянно актуализируют информацию, лучше адаптированные приложения и переработанный поиск Spotlight, который теперь получил интерфейс поиска как на компьютерах Mac.

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Обновился также и Apple Pensil. Он теперь включает в себя функцию Scribble, которая переводит рукописный текст в обычный.

Кроме того, теперь, если пользователь запишет адрес или номер телефона, iPad предложит различную активность связанную с ними – можно позвонить по телефону или посмотреть направление по нужному адресу. Функция работает на английском и китайском языках.