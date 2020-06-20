20 июня Google представил свой новый дудл. Он посвящен дню летнего солнцестояния. Ведь именно 20 июня считается самым длинным днем в году, а ночь с 20 на 21 июня соответственно – самой короткой.

На новом дудле от Google изображено солнце, а если на него навести – выбивает надпись "Счастливого лета 2020!", сообщает 24 канал.

К слову 20 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Стоит отметить, что день летнего солнцестояния приходится на 21 июня, однако в високосный год эта дата переносится на день раньше – на 20 июня. Именно так обстоит дело и в 2020 году.

День летнего солнцестояния Это астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли относительно Солнца принимает свое наименьшее значение – 23,27 градуса. Это значит, что в это время наша планета максимально разворачивается своим Северным полушарием на Солнце.



День летнего солнцестояния в Северном полушарии знаменует начало астрономического лета. И с этого момента день начинает убывать, а ночь – удлиняться вплоть до самого зимнего солнцестояния, 22 декабря. Зато в Южном полушарии с сегодняшнего дня начинается зима.

20 июня продолжительность солнечного дня составит 16 часов 27 минут. Солнце взошло в 4:46, а закат ожидается в 21:13 по Киеву.

Кроме того, уже 21 июня состоится кольцеобразное солнечное затмение. Его будет лучше всего видно в районе экватора в 9:40 по киевскому времени.