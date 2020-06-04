С 2015 года Microsoft Edge долгое время воспринимался как редизайн Internet Explorer и не вызвал особого интереса у пользователей. Но в прошлом году компания перестроила свое детище с нуля, сделав его вторым по популярности в мире. Теперь получить модифицированный "браузер по умолчанию" на движке Chromium смогут все пользователи Windows 10.

24 канал уже сообщал о том, что браузер от Microsoft стал доступным для использования, однако в последнем обновленные Windows 10 он полностью заменил старую версию Edge и теперь его не нужно загружать отдельно.

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В каких собраниях Windows 10 доступен браузер

Релизная версия Edge стала общедоступной еще в январе текущего года, но требовала ручной установки с сайта Microsoft. Отныне стабильная сборка браузера будет загружаться на ПК автоматически через Windows Update. Аналогичную версию программы в роли веб-обозревателя по умолчанию получат и новые устройства, работающие под управлением Windows 10.

После установления свежая версия заменит устаревшую, а все настройки, закладки и другие пользовательские данные мигрируют в новый браузер автоматически. Microsoft Edge на базе Chromium уже доступен как системный апдейт для пользователей Windows 10 с номерами сборок 1803, 1809, 1903 и 1909. В соответствии с политикой релизов Google обновляться актуальная версия Edge будет каждые шесть недель.

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Особенности браузера Microsoft Edge

Кроме высокой скорости работы, в перечень особенностей браузера входят такие полезные функции, как защита от скачивания подозрительного контента, поддержка расширений, режим чтения содержимого сайтов вслух и возможность группировать сохраненные страницы в коллекции для удобства последующего просмотра тематических материалов.