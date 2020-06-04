Новый планшет Huawei MatePad T 8: 12 часов непрерывного видео и доступная цена
Компания Huawei провела онлайн-презентацию и представила в Украине несколько новых продуктов. Среди них новый бюджетный планшет Huawei MatePad T с диагональю 8 дюймов. Он может похвастаться большим аккумулятором, емкостью 5 100 мАч, а также доступной ценой.
На презентации виртуально побывал и 24 канал, поэтому можем поделиться важнейшими характеристиками новинки.
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Чем нтересна модель
- Дизайн. Huawei MatePad T 8 получил очень тонкие грани (размером 4,9 мм), поэтому соотношение экрана к корпусу составляет более 80%. Задняя панель металлическая с пескоструйной обработкой. В Украине планшет будет доступен в синем цвете (Deepsea Blue).
Huawei MatePad T 8 получил очень тонкие рамки / Фото: Пресс-служба Huawei
- Производительность. Huawei MatePad T 8 работает на базе восьмиядерного процессора с частотой 2,0 ГГц. Также он получил аккумулятор большой емкости (5 100 мач), это обеспечивает до 12 часов воспроизведения видео или до 600 часов в режиме ожидания с выключенным экраном.
- Интерфейс. Устройство работает на базе Android с оболочкой EMUI 10.0.1. Планшет поддерживает режим Eye Comfort, что оптимизирует цветовую температуру экрана. Этот параметр пользователи могут настроить под собственные нужды.
Еще одна важная функция – Kids Corner. Это фирменное приложение, что делает планшет безопасным для обучения и развлечений детей. Приложение поддерживает четыре режима защиты глаз, в частности фильтр синего цвета, оповещение о положении, извещения о неровной дороге, режим электронных книг.
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Функция родительского контроля позволяет взрослым управлять доступом к контенту и приложениям, а также ограничивать время использования устройства.
Цена
Планшет Huawei MatePad T 8 поступит в продажу в Украине 12 июня.
- Конфигурация MatePad T8 Wi-Fi (2 + 16 ГБ памяти) оценена в 2 799 гривен.
- Модель MatePad T8 LTE (2 + 16 ГБ) будет стоить 3 299 гривен.