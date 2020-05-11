Новый стандарт позволяет заряжать электрокар за считанные минуты

Один из главных недостатков современных электрокаров – длительное время зарядки. Лидером отрасли считается технология Tesla V3, максимальная мощность которой доходит до 250 кВт. Новая разработка японских и китайских инженеров позволяет увеличить этот показатель в два раза – до 500 кВт при максимальной силе тока в 600 А.

Сначала новую технологию адаптируют под коммерческий транспорт и только потом она начнет внедряться в массовый сегмент, в том числе в легковые автомобили, рассказывает My drivers.

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Технология Tesla V3 способна за 5 минут зарядить электрокар достаточным количеством энергии для преодоления 120 километров пути. Для полной зарядки автомобиля требуется в среднем 10 минут. Новый стандарт CHAdeMO 3.0, разрабатывается Japan Electric Vehicle Fast Charger Association совместно с China Electricity Council (Советом электричества Китая), позволяет за это же время подзарядиться на 200 километров пробега.

Возможности новой технологии

Новый стандарт совместим с национальным китайским стандартом для зарядки электромобилей – GB/T. Это означает, что уже на начальных этапах развертывания он будет доступен большому количеству пользователей. Кроме того, зарядка CHAdeMO распространена и в Европе.



Новый стандарт зарядки позволит "заправлять" электрокары значительно быстрее

CHAdeMO 3.0 предусматривает также ряд требований к оборудованию, предусматривает более компактные зарядные устройства и систему жидкостного охлаждения.

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