Новый апдейт Windows 10 "сломал" систему у некоторых пользователей

Компания Microsoft накануне объявила о снижении количества обновлений Windows 10, пообещав выпускать только важные "заплатки", связанные с безопасностью. Но, как выяснилось, всех проблем с апдейтами операционки этот шаг полностью не решил: после установки нового патча KB4549951 некоторые пользователи столкнулись с неприятными последствиями, включительно с пресловутым "синим экраном смерти".

Вскоре после выхода обновления на официальном форуме Microsoft начали появляться жалобы на возникновение различных ошибок (0x800f0831, 0x8007000d, 0x800f081f, 0x80073701 и других), которые обычно означают, что Центру Обновления Windows не удается получить доступ к установленным файлам, рассказывает Mspoweruser.

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Другие проблемы после обновления

Также пользователи кроме BSOD, столкнулись с низкой производительностью ПК и отсутствием соединения по Bluetooth и Wi-Fi. Некоторые владельцы компьютеров и вовсе столкнулись с проблемами еще на этапе установки обновления.

Я заметил, что после установки обновления KB4549951 я получаю BSOD с ошибкой KERNEL MODE HEAP CORRUPTION каждый раз, когда я пытаюсь сделать что-то на компьютере. Я немного поэкспериментировал и заметил, что именно обновление было причиной неисправности – все остальное вроде хорошо,

– говорится в одном из отзывов в Центре обратной связи Microsoft.

Кроме того, в сети начали появляться сообщения о неработоспособности микрофонов, камер и даже встроенного антивирусного сканера Microsoft Defender после установки патча.

Стоит отметить, что с проблемами столкнулись не все пользователи. Microsoft еще не признала наличие проблем – как временная мера "пострадавшим" рекомендуется удалить обновление вручную, а если это невозможно, то переустановить операционную систему.

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