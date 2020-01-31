Новый баг Android удаляет файлы

Несмотря на относительную стабильность системы Android, периодически в ней появляются недостатки, которые могут принести немало дискомфорта пользователям. Очередной такой баг коснулся ОС Android 9, и связан он с произвольным удалением загруженных на устройство файлов.

Как работает опасный баг

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По умолчанию загруженные на смартфонах под управлением Android файлы попадают в папку "Загрузки". Но в отчете, опубликованном одним из пользователей Android 9 в конце января, указана интересная деталь. При попытке переместить загруженные файлы и изображения в другую папку, система может их безвозвратно удалить. Происходит это после перевода устройства в режим ожидания. Ошибка возникает и в случае переименования папки "Загрузки"

Свежий баг Android 9 безвозвратно удаляет пользовательские файлы

Как защитить свои файлы

Окончательного решения проблемы пока нет. Следует ожидать обновление, которое исправит баг. Впрочем, вы можете защитить важные файлы от удаления. Организация загруженных файлов на Android 9 сейчас крайне нестабильна, в связи с чем сторонние разработчики советуют отказаться от копирования документов и фотографий в другие директории. Если же загруженные файлы важны, желательно перенести их в облачное хранилище или скопировать на компьютер или ноутбук.

В Google ситуацию с данным багом пока не комментировали.

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