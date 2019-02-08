Новый бюджентик от Samsung получит мощную батарею и тройную камеру

Бюджетная линейка смартфонов Samsung Galaxy M пополнится еще одной моделью - M30. Как сообщил источник, цены на новинки будут стартовать от 250 долларов (7 тысяч гривен).

Как пишет 91mobiles, Samsung Galaxy M30 получит тройную камеру с модулями на 13, 5 и 5 Мп.

Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Диагональ экрана составит 6,38 дюйма с разрешением 2220x1080 пикселей.

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Слухи про Samsung Galaxy M 30

Сердцем Galaxy M30 станет чип SoC Exynos 7904, используемый в Galaxy M20. При этом новинка получит больше оперативной памяти - 4 ГБ, а также 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Устройство получит и мощную батарею емкостью 5000 мАч.

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