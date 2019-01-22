Новый бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go оценен в 70 долларов

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Новинка выйдет под брендом Xiaomi Redmi
Новинка выйдет под брендом Xiaomi Redmi / gizguide.com

Компания Xiaomi работает над выпуском нового бюджетного смартфона, который появится на рынке под брендом Redmi. По предварительным данным, телефон будет стоить 70 долларов (это меньше 2 тысяч гривен).

Об этом сообщает MySmartPrice.

Новинка получит название Redmi Go, ведь работает устройство на операционной системе Android Go, разработанной специально для бюджетных смартфонов.

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По предварительным данным, Redmi Go будет оснащен 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением HD + и соотношением сторон 18:9. Относительно процессора, его модель пока неизвестна, но новинка скорее всего будет работать с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти.

Основная камера будет иметь только один модуль с разрешением 13 Мп, и фронтальная на 5 Мп.

Как уже было сказано, новинка будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie (Go Edition).

На рынке Индии этот смартфон будет стоить 5 тысяч рупий, это около 70 долларов или 2000 гривен.

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: Техно
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