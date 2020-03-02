Facebook Messenger получит новый дизайн: что изменится
Компания Facebook провела редизайн своего фирменного мессенджера, который имеет одноименное название – Facebook Messenger. Из наиболее очевидных изменений – инженеры убрали вкладку Discover, в которой отображались доступные игры и чатбот.
Как пишет TechCrunch, впервые о новом дизайне мессенджера заявили в августе 2019 года.
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Похоже, редизайн происходит в рамках масштабного проекта Facebook по изменению внешнего вида соцсети. Некоторые пользователи уже получили возможность тестировать новый дизайн Facebook. А для всех пользователей обновление должно стать доступным уже к концу года.
Новый дизайн Facebook Messenger
Facebook Messenger: что нового
Чатбот, игры и бизнес-профили хоть и исчезли с главной страницы, но их можно найти через поиск на главном экране, через переходы из приложения Facebook и при нажатии на рекламу.
На главный экран вынесли два раздела:
- Chats
- People
Новый дизайн свидетельствует, что Facebook хочет упростить дизайн программы и сделать акцент на историях и визуальной коммуникации пользователей.
На главной странице Facebook Messenger будут только два раздела
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