Facebook Messenger получит новый дизайн: что изменится

Компания Facebook провела редизайн своего фирменного мессенджера, который имеет одноименное название – Facebook Messenger. Из наиболее очевидных изменений – инженеры убрали вкладку Discover, в которой отображались доступные игры и чатбот.

Как пишет TechCrunch, впервые о новом дизайне мессенджера заявили в августе 2019 года.

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Похоже, редизайн происходит в рамках масштабного проекта Facebook по изменению внешнего вида соцсети. Некоторые пользователи уже получили возможность тестировать новый дизайн Facebook. А для всех пользователей обновление должно стать доступным уже к концу года.

Новый дизайн Facebook Messenger

Facebook Messenger: что нового

Чатбот, игры и бизнес-профили хоть и исчезли с главной страницы, но их можно найти через поиск на главном экране, через переходы из приложения Facebook и при нажатии на рекламу.

На главный экран вынесли два раздела:

Chats

People

Новый дизайн свидетельствует, что Facebook хочет упростить дизайн программы и сделать акцент на историях и визуальной коммуникации пользователей.



На главной странице Facebook Messenger будут только два раздела

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