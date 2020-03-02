24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Facebook Messenger получит новый дизайн: что изменится

- Читати новину українською

Компания Facebook провела редизайн своего фирменного мессенджера, который имеет одноименное название – Facebook Messenger. Из наиболее очевидных изменений – инженеры убрали вкладку Discover, в которой отображались доступные игры и чатбот.

Как пишет TechCrunch, впервые о новом дизайне мессенджера заявили в августе 2019 года.

К теме: Новый дизайн Facebook: как изменится соцсеть – появились фото

Похоже, редизайн происходит в рамках масштабного проекта Facebook по изменению внешнего вида соцсети. Некоторые пользователи уже получили возможность тестировать новый дизайн Facebook. А для всех пользователей обновление должно стать доступным уже к концу года.

Новий дизайн Facebook Messenger

Новый дизайн Facebook Messenger

Facebook Messenger: что нового

Чатбот, игры и бизнес-профили хоть и исчезли с главной страницы, но их можно найти через поиск на главном экране, через переходы из приложения Facebook и при нажатии на рекламу.

На главный экран вынесли два раздела:

  • Chats
  • People

Новый дизайн свидетельствует, что Facebook хочет упростить дизайн программы и сделать акцент на историях и визуальной коммуникации пользователей.

Facebook Messenger
На главной странице Facebook Messenger будут только два раздела

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
сегодня
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Facebook Новости Техно Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
1 марта 18:02 Для чего переплачивать: 5 недорогих смартфонов до трех тысяч гривен
Ірина Полицька
1 марта 16:05 Как удобно перенести данные между iPhone и Android: подробная инструкция
Михайло Года
29 февраля 16:04 Как превратить Android-смартфон в пульт от телевизора: инструкция
Михайло Года
28 февраля 09:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк
24 февраля 20:00 Детище Стива Джобса – как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук