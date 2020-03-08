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Новый дудл от Google: вдохновенное видео о женщинах к 8 марта

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Google посвятил свой новый дудл к 8 марта – это Международный женский день. На этот раз компания выпустила вдохновенное видео, которое символически демонстрирует, как менялись женщины на протяжении многих поколений, и насколько это праздник для них важен.

В описании к дудлу указано, что Google приветствует женщин всего мира и поколений. Этому и посвящено специальное анимационное видео. 

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"Это многослойная анимация с 3D-бумажной мандалы, проиллюстрирована в Осло и Лондоне и анимированная в Цюрихе. Она представляет историю этого важного праздника и то значение, которое оно имеет для женщин всех поколений", – пояснили в Google свое видео.

Смотрите видеодудл, созданный Google к 8 марта:

Что такое праздник 8 марта? Это Международный женский день (International Women's Day) – ежегодный праздник как символ борьбы женщин за права человека и против сексизма.

Впервые отмечался в 1909 по инициативе социалистов, впоследствии в начале 1920-х закрепился в СССР (с демонстрации работниц в этот день началась так называемая "Февральская революция").

Однако в 1967 году идею взяли на вооружение феминистки, которые активно отстаивали права женщин. Поэтому в 1977 году Генассамблея ООН предложила отмечать 8 марта как Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

Почему праздник 8 марта важен – смотрите в видео 24 канала

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Google Дудл Техно Интернет
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