Новый флагманский смартфон Redmi K20 уже доступен для заказа

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Redmi K20 уже доступен для заказа
Redmi K20 уже доступен для заказа / ixbt.com

Новый флагманский смартфон от Xiaomi – Redmi K20 – должны официально представить 28 мая. При этом новинку уже можно предварительно заказать. Пользователи должны заплатить аванс – 15 долларов.

Как пишет ixbt.com, Redmi K20 можно предварительно заказать на территории Китая.

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Пользователь должен заплатить аванс – 15 долларов – и может быть уверен, что ему гарантировано достанется новинка в день официальных продаж.

Redmi K20
Redmi K20 уже можно заказать, но только в Китае

Чем интересен Redmi K20. По предварительным данным, новинка получит безрамочный дисплей без вырезов под фронтальную камеру. Это будет 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Он будет работать на базе нового топового процессора Snapdragon 855. Что касается камеры, то она будет тройной: 48 Мп (f/1.7), 13 Мп (f/2.4) и 8 Мп (f/2.4).

Цена. По слухам, стоимость Redmi K20 будет в пределах 289 – 578 долларов (около 7 600 – 15 200 гривен).

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Теги: Смартфоны Техно Новости Техно Xiaomi
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