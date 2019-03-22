Новый гаджет от Panasonic поможет забывчивым людям

Снова ушли из дома без ключей или кошелька? Забыли зонтик в дождливый день? Вам на помощь придет новый симпатичный гаджет Hitokoe, разработанный японской компанией Panasonic и Game Changer Catapult.

Снова вышли из дома без ключей или кошелька? Мучаетесь от мысли о невыключенном утюге? Забыли зонтик в дождливый день? Потерпите еще немного – и вам на помощь придет новый симпатичный гаджет Hitokoe, разработанный японской компанией Panasonic и ее инкубатором идей Game Changer Catapult. Об этом сообщает ilenta.

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Концепт "устройства для забывчивых людей" представили на выставке Slush Токио 2019 для технологических стартапов и инвесторов.

Hitokoe использует RFID метки, которые можно прицепить практически к любой вещи, которую вы обычно забываете – контейнеру для обеда, кошельку, телефону, связкам ключей и тому подобном.

Отсканировав QR на метке, вы регистрируете каждый предмет в приложении от Panasonic на своем смартфоне. При этом объекты делятся на три категории: ежедневной необходимости, на отдельные случаи и те, которые нужны при конкретных погодных условиях.

Контрольную панель Hitokoe можно установить возле входных дверей в дом или квартиру, и если вы собираетесь пойти без какого-то "жизненно важного" предмета, то она сразу скажет вам об этом: "Эй, вы, кажется, забыли свой обед! А еще вам сегодня на занятие, возьмите сменную одежду! ".

Как работает помощник от Panasonic, смотрите видео:

Panasonic и Game Changer Catapult планируют подключить устройство через интернет к системе мониторинга пробок, чтобы информировать о возможных задержках в пути, а также к метеорологическим ресурсам.

Метеорологи подскажут вам, когда нужно взять зонтик или закрыть окна, чтобы в комнату не налетели пыльца и насекомые. В дальнейшем Hitokoe сможет мониторить статус бытовых устройств, и вот тогда вы сможете смело выдохнуть, потому что утюг все-таки выключен.

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