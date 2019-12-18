Новый гаджет Xiaomi убивает 99,99% бактерий в овощах и фруктах

Компания Xiaomi представила на своей площадке коллективного финансирования портативное устройство, которое используется для очистки овощей и фруктов. Прибор нужно погрузить в воду с продуктами, для удаления бактерий и пестицидов.

Как работает прибор

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Согласно официальному заявлению, новый гаджет Xiaomi использует технологию высокоэнергетической ионной очистки. Это означает, что под действием генератора вода распадается на гидроксид-ионы и ионы водорода. В результате реакции окисления при подключении гидроксид-иона с хлором в воде – бактерии погибают.

Проще говоря, очиститель фруктов и овощей использует простой химический процесс, который убивает любые вредные вещества на поверхности продуктов, не портя овощи и фрукты. Официально заявлено, что устройство уничтожает бактерии с эффективностью 99,99%.

Характеристики и цена

Очиститель фруктов и овощей Xiaomi работает от аккумулятора емкостью 4400 мАч и поддерживает беспроводную зарядку. На одной зарядке его можно использовать около 35 раз. Гаджет соответствует степени защиты IPX7.

Цена устройства составляет около 28 долларов.

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