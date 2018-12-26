Новый год в стиле GTA: игра получила приятные новогодние обновления

Компания Rockstar Games добавит в игру GTA Online немного магии. В течение нескольких следующих дней боевик порадует геймеров полезными наградами и приятными подарками, которые точно добавят новогоднего настроения.

Об этом сообщает 4PDA.

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"Новый год в стиле GTA" – это, конечно, не привычное застолье с оливье и мандаринами. Вместо этого – безумие, новые тачки и опасные развлечения. Так, в "Битву на арене" добавили режим "Футбол с бомбами", где нет никаких ограничений, а победу одержат самые смелые.



Скриншот из игры GTA Online

Кроме того, 26 декабря в Legendary Motorsport появится Itali GTO: быстрая и сногсшибательная машина, которая удивит всех на дороге. Еще один приятный бонус – до 7 января награда за некоторые задания и доход ночного клуба будут увеличены, так что это неплохой шанс разбогатеть.

На подарки Rockstar тоже не поскупилась. Каждый день до 1 января включительно за вход в игру пользователи будут получать в награду особые свитера и другие предметы. Не обошлось и без традиционных распродаж: со скидкой можно будет купить много полезных товаров.

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