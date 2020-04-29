Новый Huawei P Smart получит сервисы Google, три камеры и NFC

Перечень новинок Huawei готовится пополнить смартфон P Smart (2020) – благодаря инсайдерской публикации, рендеры и характеристики устройства оказались в интернете еще до официальной презентации.

Одной из главных особенностей аппарата станет поддержка привычных пользователям ОС Android сервисов Google из коробки, сообщает Gizmochina.

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Характеристики смартфона

По данным сетевых источников, гаджет получит 6,21-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей и каплевидным вырезом под фронтальную 8-мегапиксельную камеру. "Сердцем" устройства станет восьмиядерный процессор Kirin 710F, объем оперативной и встроенной памяти составит 4 и 128 ГБ соответственно. Расширить внутренний накопитель можно будет с помощью карты microSD.

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На тыльной стороне устройства разместится блок основной камеры, представленный тремя сенсорами с разрешением 13 (f/2.0), 2 и 2 Мп (датчик глубины). За автономность Huawei P Smart (2020) будет отвечать встроенный аккумулятор емкостью 3400 мАч. Аппарат получит модуль NFC для бесконтактных платежей и установленые сервисы Google.

Цена

Предполагаемая стоимость новинки составит от 200 до 220 евро. Презентация устройства, как утверждают инсайдеры, состоится в мае текущего года.

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