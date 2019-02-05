Новый инцидент на МКС: станция потеряла 11 литров воды

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Новый инцидент на МКС
Новый инцидент на МКС / DR

На Международной космической станции произошла утечка воды. Это случилось из-за неудачного технического обслуживания туалетной системы в американском модуле орбитальной станции.

Как сообщает NASASpaceFlight, экипаж пытался установить новую систему сбора мочи (UTS). Поэтому астронавты попытались перенаправить силовой кабель и убрать стены туалета. Это и привело к утечке жидкости – питьевая вода начала попадать во внутреннее пространство МКС.

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Усложняла проблему невесомость – вода просто летала в воздухе. Поэтому команде пришлось полотенцами собирать влагу.

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Утечка жидкости на МКС

Это уже второй инцидент на МКС за последние полгода. 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил дыру на космическом корабле "Союз МС-09". В "Роскосмосе" заявили, что трещина появилась из-за умышленного пробития дрелью. Тем временем в NASA сказали, что это не обязательно был саботаж – отверстие могло образоваться из-за производственного брака.

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Теги: Техно Космос МКС
Источник: 24 Канал
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