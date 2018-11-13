Новый iPad Pro практически не подлежит ремонту

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Новый iPad Pro практически не подлежит ремонту
Новый iPad Pro практически не подлежит ремонту / 9to5Mac

Эксперты известного ресурса iFixit разобрали новый 11-дюймовый планшет iPad Pro. Специалисты отметили, что новинка от Apple практически не подлежит ремонту, он набирает 3 балла из 10 по шкале ремонтопригодности.

Об этом сообщает iFixit.

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Для сравнения, оригинальный 12,9-дюймовый iPad Pro набрал 3 балла из возможных 10, а прошлогодний 10,5-дюймовый iPad Pro и 9,7-дюймовый iPad Pro – вообще только 2 балла.

Из плюсов эксперты отметили модульный порт USB Type-C, который можно заменить независимо от других компонентов, а также отсутствие физической домашней кнопки, которая часто ломалась.

Новий iPad Pro повністю розібрали

Новый iPad Pro полностью разобрали

Аккумулятор iPad Pro крепится двумя планками, которые стали легче отсоединяться. LCD и фронтальная панель сплавлены вместе, что упрощает процесс разборки, но делает ремонт более дорогим. Из минусов отмечается избыточное количество клея, что значительно усложняет ремонт.

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Теги: Apple Техно Гаджеты планшеты iPad
Источник: Техно
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