Новый iPhone может получить фишку Android-смартфонов, – инсайдер

Известный китайский инсайдер Ice universe заявил, что Apple готовит выпуск нового смартфона без "моноброви". Зато селф-камеру спрячут в дырке на экране.

Об этом пишет ixbt.com.

Так, по данным инсайдера, новый iPhone 5G получит так называемый "дырявый дисплей". Именно такие "дырявые" смартфоны уже представила Samsung – под названием Galaxy A8s и Huawei – Honor View20. Как известно, эти устройства работают на базе Android.

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Правда, свою новинку Apple должна представить только в 2020 году.

При этом в 2019 же году пользователи увидят новые iPhone с привычной "челкой" и системой камер TrueDepth для распознавания лиц пользователей.

iPhone тоже получит "дырявый" экран

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