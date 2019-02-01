Новый iPhone может получить лазерную 3D-камеру

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Что известно об iPhone
Что известно об iPhone / unsplash.com/Marc-André Julien

Компания Apple планирует выпустить новый iPhone, который будет оборудован лазерной 3D-камерой. Сейчас такую 3D-камеру в смартфоне используют для функции Face ID.

Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, таким образом Apple хочет выйти на рынок дополненной реальности.

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Как она будет работать. Лазерная 3D-камера будет сканировать пространство для создания трехмерной реконструкции реального мира. Благодаря лазеру 3D-камера сможет сканировать пространство на расстоянии до 4,5 метров. Это позволит создавать дополненную реальность, обеспечивая точное восприятие глубины и размещение виртуальных объектов.

Как известно, 3D-камера в iPhone используются для функции Face ID и она работает на расстоянии 25-50 сантиметров.

Относительно других характеристик, то новый iPhone получит тройную основную камеру и более мощный процессор.

 

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Теги: Техно Смартфоны Apple iPhone
Источник: Техно
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