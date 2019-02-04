Новый iPhone получит каплю вместо "моноброви": появились рендерские фото

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Так может выглядеть iPhone XIr
Так может выглядеть iPhone XIr / igeekphone.com

Компания Apple готовит к выходу новый "бюджетный" смартфон, который сейчас фигурирует под названием iPhone XIr. В сети даже появились фото будущей новинки. Как свидетельствуют снимки, новый iPhone получит дизайн с каплевидным вырезом для селфи-камеры.

Как информирует издание Igeekphone, в новом смартфоне инженеры откажутся от классического продолговатого выреза вверху экрана и заменят его каплевидным, который сейчас активно используют китайские бренды.

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В каплевидном вырезе производители разместят фронтальную камеру, необходимую для работы технологии Face ID.

iPhone XIR
iPhone XIr будет иметь круглый вырез сверху

По слухам, новинка будет преемником iPhone Xr, который представили в сентябре 2018 года. Этот смартфон стал самым дешевым из всех 3 новинок. Будущий смартфон iPhone XIr получит именно такое название, потому что Х – это цифра 10, так что следующий смартфон будет 11 – XI римскими цифрами.

iPhone XIR
О характеристиках iPhone XIr известно немного

При этом основанная камера в новинке останется одномодульной. Также ожидается наличие качественного зума.

Анонс смартфона должен состояться в сентябре этого года.

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Теги: Техно Смартфоны iPhone iPhone Xr
Источник: Техно
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