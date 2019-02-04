Новый iPhone получит каплю вместо "моноброви": появились рендерские фото

Компания Apple готовит к выходу новый "бюджетный" смартфон, который сейчас фигурирует под названием iPhone XIr. В сети даже появились фото будущей новинки. Как свидетельствуют снимки, новый iPhone получит дизайн с каплевидным вырезом для селфи-камеры.

Как информирует издание Igeekphone, в новом смартфоне инженеры откажутся от классического продолговатого выреза вверху экрана и заменят его каплевидным, который сейчас активно используют китайские бренды.

Читайте также: Apple снизит цены на iPhone

В каплевидном вырезе производители разместят фронтальную камеру, необходимую для работы технологии Face ID.



iPhone XIr будет иметь круглый вырез сверху

По слухам, новинка будет преемником iPhone Xr, который представили в сентябре 2018 года. Этот смартфон стал самым дешевым из всех 3 новинок. Будущий смартфон iPhone XIr получит именно такое название, потому что Х – это цифра 10, так что следующий смартфон будет 11 – XI римскими цифрами.



О характеристиках iPhone XIr известно немного

При этом основанная камера в новинке останется одномодульной. Также ожидается наличие качественного зума.

Анонс смартфона должен состояться в сентябре этого года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно