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Новый iPhone SE испытали на прочность: видео

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Зак Нильсон "поиздевался" над iPhone SE (2020)
Зак Нильсон "поиздевался" над iPhone SE (2020) / Скриншот

В середине апреля компания Apple представила долгожданный бюджетный смартфон iPhone SE. Поэтому эксперты и блогеры начали проводить тестирование новинки. В частности, блогер Зак Нильсон испытал на прочность iPhone SE (2020).

Видео с тестированием, или лучше сказать "издевательством" он уже выложил на своем YouTube-канале JerryRigEverything.

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Детали тестирования

Блогер в своем стиле проверил новый смартфон с помощью ножа, зажигалки и других подручных средств.

  • Стекло. Следовательно, тестирование показало, что на стекле iPhone SE (2020) начали появляться незначительные повреждения при обработке экрана инструментом с индексом твердости 6 по шкале Мооса. То есть, он такой же стойкий к царапинам, как и большинство современных флагманских смартфонов.

iPhone SE 2020 протестировали на прочность: видео

  • Камера. Похожие результаты показало и защитное покрытие основной камеры устройства – повреждения, как и в большинстве смартфонов. При этом блогер добавил, что заявленное производителем сапфировое стекло должно быть более устойчивым к повреждениям.
  • Сканер отпечатков. При этом сканер отпечатков пальцев, который разместили на кнопке “Домой”, выдержал испытаниия лезвием без повреждений.
  • Тест огнем. Испытание зажигалкой также не нанесло вреда LCD-дисплею. Хотя в месте нагрева появилось черное пятно, в процессе охлаждения оно исчезло.
  • Сгибание. Также блогер прибегнул к своему классическому тесту со сгибанием смартфона. Тут устройство показало себя очень хорошо – при попытке согнуть устройство на его стеклянном корпусе не возникло трещин, а металлическая рамка полностью сохранила свою форму.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно iPhone SE (2020) Apple iPhone Смартфоны
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