Новый iPhone XI Max показали на фото и видео

До анонса новой линейки iPhone остается еще несколько месяцев, однако в сети уже появились подробности о будущих новинках. Известный инсайдер BenGeskin опубликовал фото и видео с демонстрацией обновленного дизайна старшего флагмана Apple – iPhone XI Max.

Дизайн. Задняя крышка iPhone XI Max будет выполнена из цельного куска стекла с плавным переходом к выступлению модуля камеры – максимальная толщина аппарата на этом участке составит 9 миллиметров.

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Микрофон на задней панели сдвинется ближе к центру корпуса, а привычный плоский рычажок отключения звука уступит место круглой кнопке – похожее решение ранее использовалось некоторыми моделями планшетов iPad.

Согласно новым истоком, 5,8-дюймовый iPhone XI немного прибавит в размерах по сравнению с iPhone Xs: его габариты составят 143,9 x 71,4 x 7,8 миллиметра против 143,6 x 70,9 x 7,7 мміліметра у предшественника.

Top 5 features of 2019 iPhone XI:



1. Improved cameras, including all new Ultra-Wide lens

2. A13 chip

3. Bigger batteries

4. Reverse Wireless Charging

5. New Back Glass Design https://t.co/AdJhkjfLPE — Ben Geskin (@BenGeskin) April 25, 2019

Источник также утверждает, что ширина "моноброви" новинок слегка уменьшится, хотя изменение будет почти незаметным. Размеры iPhone XI Max инсайдер не приводит, известно лишь, что новинка получит дисплей размером 6,5 дюйма.

Камера. По сравнению с предыдущей публикацией диаметр защитного стекла объективов камеры визуально увеличился: вероятно, светосила сенсоров новинки будет выше, чем у предыдущих моделей линейки.

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Характеристики. Кроме того, из публикации понятно, что новый iPhone XI Max получит еще неанонсированный процессор Bionic A13. Однако, пока эта информация не имеет подтверждения, ведь купертоновцы не сообщали о разработке нового чипа.

В качестве системного разъема Apple продолжит использовать Lightning: переход iPhone на USB Type-C произойдет не ранее 2020 года.

Дизайн iPhone XI Max – смотрите видео

Дата анонса и другие особенности. Ожидается, что Apple представит три новые модели смартфонов осенью этого года. По прогнозам известного аналитика Минг-Чи Куо, грядущие модели iPhone также будут поддерживать функцию реверсивной зарядки и обзаведутся адаптерами питания мощностью 18 Вт.

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