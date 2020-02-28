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Новый клип Lady Gaga – Stupid Love снимали на iPhone

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Известная исполнительница Lady Gaga выпустила клип на свой новый трек под названием Stupid Love – первый сольный сингл певицы с 2017 года. Интересен клип не только ярким видеорядом, но и тем, что его снимали на новый iPhone 11.

Що відомо про зйомки кліпу

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Для анонса кліпу Lady Gaga використала знаменитий хештег #ShotoniPhone. Хоча вона і не уточнювала подробиць про зйомки. Відео ймовірно створили за допомогою iPhone 11.

Хвилинний тизер з анонсом ролика переносить глядачів у світ інопланетян, де співачка з рожевими волоссям, схоже, є лідером галактики.

Навіть з урахуванням обробки і застосування додаткового устаткування ролик демонструє хорошу якість зйомки мобільного камери.

Інші кліпи, зняті на iPhone 11

Раніше за допомогою iPhone 11 Pro був створений кліп Селени Гомес на пісню Lose You to Love Me, при зйомці якого співачка співпрацювала з Apple. Компанія опублікувала відео на своєму YouTube-каналі.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Музыка Леди Гага iPhone 11 Apple Новости Техно Техно Смартфоны
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