Новый клип Селены Гомес сняли на iPhone 11 Pro: видео со съемок

Американская поп-певица Селена Гомес выпустила клип на песню с нового альбома. Как оказалось позже, весь видеоряд сняли на недавно представленный iPhone 11 Pro.

Информация о клипе на песню Lose You to Love Me появилась на официальном YouTube-канале компании Apple. В ролике говорится, что видео было снято полностью на iPhone 11 Pro, сообщает 9to5mac.

Читайте также: На iPhone 11 Pro сняли фильм: невероятное видео

Видео Apple о клипе Селены Гомес – Lose You to Love Me: смотрите ролик

Сама певица также опубликовала в Twiiter сообщение, пометив его соответствующим тегом #ShotOniPhone.

Thank you all for standing by my side through the highs and lows. I couldn’t do it without you all and I can’t wait to start my next adventure with you. Lose You To Love Me is out now. #ShotOniPhone #LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/WJG0Y1Fpik — Selena Gomez (@selenagomez) October 23, 2019

В сети также появилось видео с демонстрацией съемочного процесса. На нем видно, что смартфон установлен на штативе позади певицы.

Видео со съемок клипа Селены Гомес – Lose You to Love Me: смотрите ролик

Конечно, при съемке использовалось профессиональное оборудование, включая свет и микрофоны, а видео прошло обработку, но итоговый результат все же ничем не уступает клипам, снятым на профессиональные камеры.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно