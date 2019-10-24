Новый клип Селены Гомес сняли на iPhone 11 Pro: видео со съемок
Американская поп-певица Селена Гомес выпустила клип на песню с нового альбома. Как оказалось позже, весь видеоряд сняли на недавно представленный iPhone 11 Pro.
Информация о клипе на песню Lose You to Love Me появилась на официальном YouTube-канале компании Apple. В ролике говорится, что видео было снято полностью на iPhone 11 Pro, сообщает 9to5mac.
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Видео Apple о клипе Селены Гомес – Lose You to Love Me: смотрите ролик
Сама певица также опубликовала в Twiiter сообщение, пометив его соответствующим тегом #ShotOniPhone.
В сети также появилось видео с демонстрацией съемочного процесса. На нем видно, что смартфон установлен на штативе позади певицы.
Видео со съемок клипа Селены Гомес – Lose You to Love Me: смотрите ролик
Конечно, при съемке использовалось профессиональное оборудование, включая свет и микрофоны, а видео прошло обработку, но итоговый результат все же ничем не уступает клипам, снятым на профессиональные камеры.
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