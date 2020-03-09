Новый концепткар от Hyundai получил необычную альтернативу рулю: фото, видео

Hyundai – один из немногих автопроизводителей, который готов вкладывать в передовые технологии десятки миллиардов долларов. Благодаря этому появляются необычные методы проектирования транспортных средств, а также совершенно новая инфраструктура. Представленная концепция Prophecy идет еще дальше, заменяя привычное руль на джойстик с множеством интересных функций.

Из-за отмены автосалона в Женеве в связи с эпидемией коронавируса южнокорейский производитель представил свою новую систему Hyundai Prophecy онлайн. Ключевой особенностью разработки стала замена привычного рулевого колеса на джойстик, сообщает pocket-lint.

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Особенности подхода Hyundai

На месте руля расположен дисплей, на который выводится полезная информация. Справа от водителя располагается джойстик, предназначенный для управления дополнительными функциями автомобиля. Слева на двери расположен еще один блок, с помощью которого осуществляется взаимодействие с машиной. Hyundai утверждает, что одной из причин, побудивших инженеров заменить традиционное рулевое колесо на джойстик, стала забота о комфорте пассажиров и водителя. Кроме того, такое решение улучшает видимость из салона автомобиля.

Видео концепта Hyndai Prophecy

Также сообщается, что пассажиры получат доступ к собственным джойстикам, которые позволят им управлять некоторыми индивидуальными настройками. Важным считается улучшение видимости, благодаря горизонтальному дисплею и увеличенной приборной панели.

Фото концепта Hyndai Prophecy

Важно отметить, что Hyundai Prophecy – это всего лишь концепт. Однако некоторые элементы дизайна, такие как пиксельные лампы, уже были подтверждены для использования в будущих серийных автомобилях. Представитель компании заявил, что текущий прототип представляет собой концепцию, что открывает большие горизонты в будущем.

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