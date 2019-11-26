Новый конкурент Tesla: в Китае Lexus представит свой первый электромобиль

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Lexus UX 300e поступит в продажу в Китае и Европе в 2020 году / Lexus

Автопроизводитель Lexus в течение более чем десяти лет занимается выпуском гибридных авто, однако полностью электрических автомобилей компания до сих пор не представила.

На автошоу в Гуанчжоу Lexus покажет компактный кроссовер класса "люкс" UX 300e, сообщает издание New Atlas.

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На автошоу в Токио в 2019 году компания представила стратегию Lexus Electrified, которая направлена ​​на фундаментальный скачок в производительности автомобиля, управляемости и комфорте.

Внешне UX 300e трудно отличить от обычного кроссовера UX, но внутри первого электрокара от Lexus скрыта действительно интересная комплектация. Под салоном в спецотсеке расположен литий-ионный аккумулятор на 54,3 кВт/ч, который обеспечивает запас хода в 400 километров. Вместе с этим присутствует функция быстрой зарядки.


Запас хода нового UX 300e – 400 километров / Lexus

Электрический мотор выдает 150 кВт или 201 л.с. и 300 Нм крутящего момента, а опция выбора режима хода Drive Mode Select позволяет подобрать подходящую кривую ускорения и замедления. Специально для этой модели разработаны аэродинамические колеса и низ кузова.


Lexus оснастил свой автомобиль набором аэродинамических колес / Lexus

Внутри салон обит дополнительным слоем изоляционного материала, чтобы заглушить внешние звуки – при отсутствии ДВС они становятся более ощутимы. Система Lexus Safety System+ будет отвечать за безопасность на дороге.


Внутри салона UX 300e / Lexus

Продажи автомобиля

Компания, хотя и стремится к электрификации, но собирается распространять UX 300e постепенно: в 2020 году электромобиль появится в продаже в Китае и Европе, а в 2021 – в Японии. Информации о цене пока нет.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Lexus Электромобиль Электромобили Авто
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