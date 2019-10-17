Новый лидер в солнечной системе: у Сатурна обнаружили 20 новых спутников

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Обсерватория Мауна-Кеа
Обсерватория Мауна-Кеа / Wikipedia

Сатурн опередил Юпитер по количеству спутников. Теперь в этой планеты их 82, что больше, чем в любой другой планеты в Солнечной системе. Астрономы проводят конкурс на лучшее название для новых спутников.

Новые спутники Сатурна обнаружила команда астрономов с помощью наземного телескопа Субару в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях.

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Диаметр обнаруженных тел составляет примерно пять километров. 17 спутников движутся ретроградной орбитой. Это означает, что они вращаются в противоположную сторону от направления вращения планеты.

Остальные три спутника движутся по прямой орбите – в направлении вращения планеты. Два из них огибают Сатурн примерно за два земных года. Период вращения третьего – более трех лет.

Ретроградные спутники в среднем огибают Сатурн больше трех лет. В то же время один из этих спутников признано наиболее удаленным от планеты спутником Сатурна.

супутник Сатурна
Наиболее удаленный спутник Сатурна / Анимация maunakeaobservatories

Изучив орбиты этих спутников, мы сможем больше понять об их происхождении и условиях, в которых возникла планета,
– отметил астроном Скотт Шепард.

Сейчас астрономы считают, что часть новых спутников – это остатки не менее трех крупных небесных тел, разбитых на куски столкновениями с другими спутниками или внешними объектами, например с астероидами.

Выявить спутники удалось, применив новые алгоритмы расчета с помощью телескопа Субару. С его помощью ученые смогли связать известные орбиты ранее открытыми потенциальными спутниками Сатурна.

нові супутники Сатурна
Траектории новых спутников Сатурна / Фото maunakeaobservatories

К слову, астрономы объявили конкурс на лучшее название для новых спутников Сатурна. И любой желающий сможет принять в нем участие. Может это будете именно вы? Есть только одно требование – спутники должны быть названы в честь гигантов с нордической, галльской или инуитской мифологии.

В этом видео все условия конкурса:

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Теги: Техно Космос Сатурн
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