Apple наконец обновила MacBook Air

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Apple обновила MacBook Air
Apple обновила MacBook Air / 24 Канал

Во время презентации Apple наконец обновила линейку своих самых доступных ноутбуков – MacBook Air. Интересно, что название решили не менять вовсе. Обновления этого макбука пользователи ждали 10 лет.

Дизайн MacBook Air

Большинство фанатов ожидали, что новый MacBook Air получит качественный экран, и их ожидания оправдались – новинка получила Retina дисплей с диагональю 13,3 дюйма. Корпус изготовлен из алюминия, как отмечают разработчики, это 100% переработанный алюминий.

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Новинка 10% тоньше предшественника. Вес – чуть больше килограмма. MacBook Air доступен в трех цветах: золотом, серебряном и космическом серебряном.

MacBook Air
MacBook Air поступит в продажу 7 ноября

Характеристики MacBook Air

Новинка будет работать на процессоре Intel Core i5 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный SSD–накопитель – 128 ГБ.

Устройство также оснащено функцией Touch ID, то есть разблокировать ноутбук можно без пароля. Кроме того, новинка получила FaceTime камеру и поддержку голосового помощника Siri.

MacBook Air оснащен новым поколением клавиатуры butterfly, которая стала в 4 раза стабильнее, чем у предыдущих моделей.

Также, инженеры уверяют, что звук стал на 25% громче и в два раза увеличился эффект басов.

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Предыдущая версия была хорошо известна своей мощной батареей, поэтому в обновленном ноутбуке аккумулятор не хуже – на одном заряде устройство должно работать весь день.

MacBook Air
MacBook Air доступен в 3 цветах

Цена MacBook Air

Рекомендованная цена новинки 1199 долларов (это 33 600 гривен). Конечно, в Украине устройство будет стоить дороже. Ноутбук уже доступен для предварительного заказа. Официально устройство поступит в продажу 7 ноября.

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Теги: Apple Техно ноутбук Гаджеты
Источник: Техно
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