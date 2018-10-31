Во время презентации Apple 30 октября компания представила обновленный iPad Pro, MacBook Air и новую версию ПК Mac Mini. Сегодня стало известно, сколько эти новинки будут стоить в Украине.

Об этом пишет itc.ua.

Сейчас известно, что все три новые продукты от Apple поступят в продажу в Украине уже в ноябре.

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Поэтому цена Apple iPad Pro с диагональю 11 дюймов стартует от 26 999 гривен. Рекомендованная стоимость в США – 799 долларов (21 200 гривен). Модель iPad Pro да 12,9 дюйма можно будет купить по цене от 33 999 гривен. Его цена в США -999 долларов (около 28 000 гривен).

Новое поколение Apple MacBook Air с Retina-экраном диагональю 13,3 дюйма оценено в Украине в 39 999 гривен.К примеру, рекомендованная стоимость макбуков в США составляет 1199 долларов (это 33 600 гривен). Цена на обновленный компьютер Apple Mac Mini начинается от 28 999 гривен. При этом базовая версия компьютера стоит 799 долларов или 22 400 гривен.

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