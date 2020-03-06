Настойчивость: NASA выбрало название для нового марсохода

Агентство NASA уже много лет придерживается традиции давать новым космическим аппаратам красноречивые названия. Не стал исключением и новый исследовательский ровер, который вскоре начнет работать на Марсе.

Как выбирали название для марсохода

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Свое имя марсоход получил по результатам открытого голосования, принять участие в котором мог любой житель Земли с доступом в интернет.

Больше всего голосов пользователи отдали за вариант Perseverance (Настойчивость). В девятку финалистов голосования также вошли названия Endurance (Выносливость), Tenacity (Упорство), Promise (Обещание), Vision (Видение), Clarity (Ясность), Ingenuity (Изобретательность), Fortitude (Стойкость) и Courage (Смелость).



Новый мартсохид получил название Perseverance

Во время первого этапа конкурса на лучшее название для марсохода приняли участие более 28 тысяч человек. Отбор 155 полуфиналистов проводила комиссия из 4700 волонтеров – в основном педагогов и специалистов в аэрокосмической отрасли. Затем всеобщим голосованием отобрали 9 итоговых вариантов, данные были проверены топ-менеджерами NASA, а объявил победителя заместитель руководителя управления научных миссий Томас Цурбухен.

Когда аппарат отправят на Марс

Ожидается, что Perseverance отправится на Марс уже в июле 2020 года. На поверхности Красной планеты он будет собирать и хранить образцы почвы, которые позже будут изучать на Земле.



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