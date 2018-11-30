Новый Microsoft Surface Laptop получит неанонсированный процессор AMD Picasso

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Microsoft Surface Laptop: что известно о новом ноутбуке
Microsoft Surface Laptop: что известно о новом ноутбуке / Фото из свободных источников

В конце следующего года корпорация Microsoft планирует вывести на рынок новую модель ноутбука Surface Laptop. Главной особенностью новинки станет процессор: девайс будет работать под управлением еще неанонсированного гибридного процессора AMD Picasso.

Об этом сообщает The Verge.

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В своей новой книге, посвященной бренду и устройствам Surface, инсайдер Брэд Семс отмечает растущую напряженность между Intel и Microsoft, связанную с проблемами в освоении 10-нанометровых технологических норм.

Еще в августе появилась информация, что сердцем недорогого планшета Surface Go должен был стать энергоэффективный ARM-процессор, однако из-за давления со стороны Intel производитель программного обеспечения был вынужден использовать в нем x86-совместимый Pentium Gold.

Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop первого поколения

Если Microsoft действительно перейдет к частному использованию в своих продуктах решений AMD, то это должно заметно поправить финансовое здоровье "красного" чипмейкера, а также подать пример другим крупным производителям. Отметим, что актуальный Surface Laptop 2 может быть оборудован 4-ядерным процессором Intel Core i5-8250U (1,6 / 3,4 ГГц) или Core i7-8650U (1,9 / 4,2 ГГц).

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Теги: Техно Гаджеты ноутбук Microsoft
Источник: Техно
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